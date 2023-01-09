На російському аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків. «Схеми» показали супутникові знімки

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На російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків.

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки бази в Саратовській області за 7 січня.

Наразі там базуються чотири стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та два надзвукові бомбардувальники Ту-160. У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.