Голова МЗС Кулеба: Україна засуджує дії протестувальників у Бразилії
- Автор:
- Анна Холоднова
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CNN
Україна засуджує дії прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, які увірвалися до президентського палацу, будівлі Національного конгресу та Верховного суду в Бразилії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії. Демократичні інститути мають бути недоторканими. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду Лули да Сілва», — написав він.
- 8 січня прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до будівлі Національного конгресу, президентського палацу та Верховного суду. Вони вимагають відставки Лули да Сілва, який обійняв посаду президента тиждень тому, і стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані.
- Поліція Бразилії звільнила захоплені протестувальниками урядові будівлі, а Верховний суд Бразилії наказав військовим упродовж 24 годин ліквідувати всі табори прихильників експрезидента Жаїра Болсонару.
- Чинний президент Бразилії Луїс Інасіу «Лула» да Сілва запровадив у столиці режим надзвичайної ситуації, який діятиме до кінця січня. Він також пообіцяв, що всіх учасників заворушень покарають.