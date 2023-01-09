Британія розглядає передачу Україні «певної кількості» танків Challenger 2

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Велика Британія розглядає можливість передачі Україні «певної кількості» танків Challenger 2, пише Sky News. Джерела видання кажуть, що перемовини ведуться вже кілька тижнів. Британія вважає, що такий крок спонукає союзників, зокрема Німеччину, наслідувати її приклад.

Одне з джерел заявило, що Британія може передати 10 танків Challenger 2.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Британія прийме таке рішення, то вона стане першою країною, яка відгукнеться на заклики України надати танки західного виробництва.

На 20 січня запланована чергова зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої 50 країн обговорять наступний етап військової допомоги Україні. Видання припускає, що передачу танків можуть узгодити саме на цій зустрічі.