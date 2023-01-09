Експрезидент Бразилії Болсонару засудив дії демонстрантів, які на його підтримку захопили урядові будівлі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару засудив дії протестувальників, які на його підтримку захопили урядові будівлі у столиці країни.
«Мирні демонстрації в законній формі є частиною демократії. Однак грабежі та вторгнення в громадські будівлі, як це сталося сьогодні ... виходять за межі правил», — написав Болсонару.
Голова партії Болсонару Вальдемар Кошта Нето назвав день заворушень «сумним для бразильської нації». Він заявив, що партія не може прийняти розграбування Національного конгресу і «рішуче засуджує» такі дії демонстрантів.
- 8 січня сотні прихильників експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу країни, поліція застосувала проти них сльозогінний газ. Вони також увійшли до будівлі Верховного суду та президентського палацу. Напад тривав близько трьох годин, після чого його учасників почала арештовувати поліція. Відомо про арешт приблизно 400 учасників заворушень.
- Штурм бразильського парламенту та інших урядових будівель відбувся через тиждень після інавгурації нового президента країни — лівоцентриста Лули да Сілви, який вже обіймав цю посаду у 2003—2011 роках. Демонстранти, які підтримують Болсонару та його праву політику, відмовляються визнати його нещодавню поразку на виборах.