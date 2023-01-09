Експрезидент Бразилії Болсонару засудив дії демонстрантів, які на його підтримку захопили урядові будівлі

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Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару засудив дії протестувальників, які на його підтримку захопили урядові будівлі у столиці країни.

«Мирні демонстрації в законній формі є частиною демократії. Однак грабежі та вторгнення в громадські будівлі, як це сталося сьогодні ... виходять за межі правил», — написав Болсонару.

Голова партії Болсонару Вальдемар Кошта Нето назвав день заворушень «сумним для бразильської нації». Він заявив, що партія не може прийняти розграбування Національного конгресу і «рішуче засуджує» такі дії демонстрантів.