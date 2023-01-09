Bloomberg: План путіна привести Європу до енергетичного краху зазнав фіаско

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Намір путіна перетворити енергетику на ще одну зброю проти західних країн, зокрема, проти Європейського Союзу, і таким чином впливати на політиків, зазнав невдачі.

Такого висновку дійшло агентство Bloomberg, яке проаналізувало, як європейські країни проходять нинішній опалювальний сезон.

Тепла погода стала однією з ключових причин, яка провалила енергетичний терор. Також цьому посприяла широка диверсифікація постачання газу, насамперед зрідженого, яку європейським країнам вдалося організувати на тлі різкого скорочення постачання трубопровідного газу з росії. Крім того, на ситуацію з забезпеченням газу позитивно вплинуло скорочення споживання електроенергії та газу безпосередньо в Європі.

Ціни на газ у Європі вже опустилися нижче довоєнного рівня. У понеділок, 9 січня, тисяча кубометрів газу на найбільшому газовому хабі в Нідерландах торгувалася на рівні близько $770 — це показник лютого 2022 року. Також зниженню цін допоміг ще відносно невисокий попит на ЗПГ у Китаї, куди російський «Газпром» частково перенаправив свої потужності після втрати європейського ринку.

Зниження цін на енергоносії також позитивно вплинуло на західні економіки. Згідно з останніми даними індексів споживчих цін, центральні банки Європи та США відзначають уповільнення інфляції, що дозволяє європейським та американським економікам уникнути жорсткої рецесії, зберігши зростання.

«Наскільки можемо судити, небезпека повного економічного краху, краху європейської промисловості була попереджена», — заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, чия країна найбільше в Європі могла постраждати від перебоїв з постачанням газу.