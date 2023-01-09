Вантажне судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Вантажне судно MV Glory сіло на мілину в північній частині Суецького каналу поблизу єгипетського міста Ель-Кантара.
Про це повідомляє Associated Press.
Супутникові дані показали, що наразі судно перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу. За даними Спільного координаційного центру, Glory перевозить понад 65 тисяч метричних тонн кукурудзи з України до Китаю.
«Адміністрація Суецького каналу продовжує свої зусилля щодо спуску судна Glory на воду за допомогою трьох буксирів — Port Said, Svitzer Suez 1 і Ali Shalabi» — йдеться у повідомленні судноплавного агентства Leth Agencies.
Дані трекерів VesselFinder і MarineTraffic показали, що судно йшло під прапором Маршаллових Островів, повідомляє Reuters.
- Приблизно 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Це найкоротший морський шлях між Європою і Азією.
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