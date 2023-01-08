У Бразилії прихильники експрезидента увірвалися до урядових будівель
- Автор:
- Софія Телішевська
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Прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до будівлі Національного конгресу, президентського палацу та Верховного суду. Вони вимагають відставки Лули де Сільви, який зайняв посаду президента тиждень тому, і стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані.
Протестувальники розбили вікна будівлі Конгресу та організували поруч неї наметовий табір. Для придушення мітингів викликали поліцію, яка розганяє протестувальників сльозогінним газом.
Сам де Сільва перебуває в офіційній поїздці до штату Сан-Паулу.
- 31 жовтня в Бразилії в другому турі виборів обрали нового президента. Із 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
- Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але у 2019 році вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Уряд Болсонару займав нейтралітет у війні росії проти України.