У Бразилії прихильники експрезидента увірвалися до урядових будівель

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Прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до будівлі Національного конгресу, президентського палацу та Верховного суду. Вони вимагають відставки Лули де Сільви, який зайняв посаду президента тиждень тому, і стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані.

Протестувальники розбили вікна будівлі Конгресу та організували поруч неї наметовий табір. Для придушення мітингів викликали поліцію, яка розганяє протестувальників сльозогінним газом.

Сам де Сільва перебуває в офіційній поїздці до штату Сан-Паулу.