Воєнна розвідка прогнозує новий наступ росіян у Запорізькій області

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Російські окупанти, ймовірно, почнуть новий наступ у Запорізькій області.

Про це в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

«Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на Харківському напрямку намагатимуться зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові», — сказав Скібіцький.

Він також додав, що розвідка не має доказів створення наступального угруповання в Білорусі та не фіксує переміщення військ. На думку Скібіцького, Білорусь, скоріш за все, використовуватимуть як базу для реорганізації військ.

«Ми очікуємо збільшення інтенсивності між весною та літом. Зараз їм непросто перекинути війська, враховуючи умови місцевості», — додав представник ГУР.