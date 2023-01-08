Daily Mail: Принца Гаррі «викреслили» зі сценарію коронації його батька

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DoD News / Wikipedia

Організатори коронації британського короля Карла III, запланованої на 6 травня, відсторонили від участі у цій події його сина, принца Гаррі.

Про це пише The Daily Mail із посиланням на джерело у королівському дворі.

Принца Гаррі «викреслили зі сценарію» коронації, тож він не матиме офіційної ролі на службі, якщо прийде. «Порушуючи традицію, Карл відмовиться від королівських герцогів, які схиляють коліна і віддають шану монарху. Тільки Вільям виконуватиме цю роль. У нинішньому становищі Гаррі не відіграє жодної ролі в церемонії», — зазначило королівське джерело.

Принц Гаррі випускає у січні свої мемуари під назвою Spare («Запасний»). Книга вже набула скандального характеру через подробиці його стосунків з братом, принцом Вільямом, зізнання у вживанні наркотиків, а також розповіді про те, як Гаррі особисто вбив 25 людей під час бойових місій в Афганістані.