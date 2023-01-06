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Міністерство оборони України: росія за 9 років війни жодного разу не дотримувалася перемирʼя

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters / «Бабель»

За останні девʼять років війни російська армія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

Дані 6 січня оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

Усі ці спроби встановити перемирʼя були зірвані.

Потім, під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їхні результати були аналогічними. Так, 27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню», однак він тривав пів години.