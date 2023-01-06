ДБР обшукало будинок херсонського колаборанта Володимира Сальдо
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Малолєтка Євген / УНІАН
Державне бюро розслідувань провело обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.
Про це ДБР повідомило 6 січня.
У його маєтку та за місцем проживання поплічників знайшли, наприклад, відомості про структуру окупаційної адміністрації та нарахування зарплати в рублях, також знайшли конспекти, в яких нотували особливості законодавства рф та довідки щодо херсонських патріотів і активістів.
У бібліотеці Сальдо знайшли ідеологічні книжки про велику росію. З ідеологічними книжками на кшталт «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях» сусідить посібник «Радость секса. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок.
У березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії рф проти України, Сальдо погодився на співпрацю з терористичним режимом рф, його призначили «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області.
- У вересня 2022 року СБУ заарештувала активи Сальдо. Діяльність його компанії була повʼязана з видобутком та обробкою граніту. Арешт наклали на рахунки підприємства та пʼять одиниць спеціальної техніки вартістю понад 6 мільйонів гривень. У листопаді Бюро економічної безпеки викрило Сальдо на ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів гривень.
- 5 серпня Сальдо госпіталізованували у Крим. Повідомлялося, що лікарі ввели його в медикаментозну кому, а росЗМІ писали про можливе отруєння. За іншими даними, Сальдо міг перенести інсульт.