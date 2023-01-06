У Києві через похолодання запроваджують ліміти на споживання електрики

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Lukas Bato / Unsplash

Станом на 11:00 6 січня через поступове похолодання в Україні та зокрема в Києві зростає споживання електроенергії. Через це запроваджують ліміти споживання електрики.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Перевищення цих лімітів призводять до аварійних відключень світла, бо пошкоджена росіянами енергосистема не в змозі покрити всі потреби в повному обсязі.

КМВА просить українців розумно споживати електроенергію — це може зменшити імовірність відключень. Українські енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики й опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву. Там є генератори та інше обладнання, щоб люди могли зігрітись, підзарядити гаджети та закипʼятити воду. Також працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

Кличко опублікував мапу, де можна знайти пункти обігріву.