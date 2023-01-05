США та Німеччина домовилися передати Україні західні БМП. Також німці передадуть додаткову батарею Patriot

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Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони домовилися про передачу Україні західних бойових машин піхоти.

Про це пише пресслужба Білого дому.

У розмові Байден підтвердив, що США передадуть Україні БМП M2 Bradley, а Німеччина надасть БМП Marder. Обидві країни спільно займуться тренуванням українських екіпажів.

Також США та Німеччина домовилися й надалі посилювати українську систему протиповітряної оборони. Зокрема, Німеччина погодилася надати Україні ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.