Поліція встановила більшість російських військових, які в березні розстрілювали цивільних на Житомирській трасі

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Національна поліція

Україна встановила більшу частину російських військових, які в березні розстріляли 10 цивільних машин у Київській області. Тоді загинули 13 людей, ще шестеро отримали поранення. Командиру, який керував розстрілом, повідомили про підозру.

Про це Національна поліція України оголосила 5 січня.

Ідеться про батальйонно-тактичні групи зі складу 5 окремої танкової бригади російської армії. Одна група зайняла позицію в селі Березівка Бучанського району, друга — на заправці біля села Мила, теж у Бучанському районі.

Саме друга батальйонно-тактична група скоїла найбільше розстрілів і вбивств на Житомирській трасі. Російські танки розмістилися за заправкою, біля та навпроти неї, перекривши рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, окупанти розстріляли пʼять автомобілів. Тоді загинули семеро українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення.

Першими під обстріл потрапили два автомобілі: в одному перебувало подружжя, яке вижило. У другій автівці їхала сімʼя з маленькою дитиною. Їм вдалося під вогнем проїхати набагато далі, ніж машині попереду, тому окупанти почали вести по автівці щільний вогонь: дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а матір загинула. Поранений батько на руках із дитиною пройшов пішки доволі велику відстань, потім їх підвіз до найближчого українського блокпоста водій, який проїжджав неподалік.

7 березня окупанти обстріляли колону і 14—15 машин. Під вогнем опинилися перші три автомобілі. У першій машині була сімʼя із 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула миттєво. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками — його розстріляли на очах у хлопчика. Жінку з дитиною забрали окупанти, потім їх відпустили.

Слідство встановило, що російські військові з 4 по 25 березня розстріляли 10 машин: 13 людей загинули, шестеро поранені. І це лише дані про людей, які рухалися на автомобілях, однак поліція також має докази вбивства мирних жителів прилеглих населених пунктах і тих людей, які намагалися пройти пішки повз бойові позиції росіян. Коли в березні окупанти почали відступати, вони спалили автомобілі та тіла людей, які там залишалися.