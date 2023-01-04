Президент Румунії попросив Україну переглянути закон про нацменшини

Новини

Flickr / Dragos Cisuv

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським закликав Україну переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини. Це питання є серед вимог для подальшого руху Києва в ЄС.

Про це йдеться в пресрелізі Офісу румунського президента за підсумками розмови.

У звʼязку з цим питанням міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні переговори.

В Офісі президента Румунії стверджують, що український лідер «висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії».

Також румунський президент засудив атаки росії на цивільні обʼєкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що Румунія продовжить підтримувати Україну.

У повідомленні Зеленського у Twitter зазначається, що лідери обох держав узгодили «кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі», а також обговорили «формулу миру» та питання двостороннього порядку денного.