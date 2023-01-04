Міністр оборони Польщі підписав контракт на 116 танків Abrams

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у середу 4 січня підписав угоду про купівлю у США 116 танків M1A1 Abrams.

Як пише RMF24, підписання контракту відбулося в штабі Першої Варшавської бронетанкової бригади у Весолій. Саме ця бригада отримає танки, які потім посилять східні кордони Польщі. Очікується, що танки прибудуть наприкінці 2024 року.

«Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора», — заявив міністр.

Блащак наголосив, що угода також включає в себе пакет технічної підтримки для Abrams. Також він нагадав, що у вересні 2022 року було укладено окремий контракт на модернізовані танки Abrams M1A2 версії SEP v3.