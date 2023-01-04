Фонд гарантування подав позов проти бізнесмена Костянтина Жеваго на майже 46 мільярдів гривень

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов проти колишнього народного депутата, акціонера АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Фонд хоче стягнути з Жеваго майже 46 мільярдів гривень для відшкодування збитків банку та його кредиторів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Там пояснили, що цей крок став можливим завдяки отриманим документам і доказам, які зібрав Високий суд Англії та Уельсу. Суд визнав наявність достатніх підстав для арешту активів Жеваго й отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі в судовому процесі в Україні.

«Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів улітку 2022 року і почали готуватись до процесу в Україні. У нас міцна доказова база — понад 7 тисяч оригіналів і копій документів, листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом майже 300 тисяч сторінок», — зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.