У Бразилії сотні тисяч людей зібралися попрощатися з Пеле. Його поховають на вертикальному кладовищі

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Reuters

У Бразилії після дводенної церемонії прощання поховали легендарного футболіста Пеле. Труну з його тілом провезли вулицями міста Сантос на пожежній машині.

Про це повідомляє Reuters.

Майже 230 тисяч людей зібралися на вулицях, щоб віддати шану футболісту.

Похоронна процесія вирушила з міського стадіону «Віла Бельміро» — домашнього майданчика футбольного клубу «Сантос». Пеле забив понад тисячу голів, коли виступав за цю команду з 1956 по 1974 рік.

У 2003 році футболіст придбав місце на вертикальному цвинтарі, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найвище кладовище у світі. Ось як воно виглядає:

Getty Images

Це кладовище має загальну площу 40 тисяч квадратних метрів. Там є цілодобовий ресторан, каплиця, автомобільний музей, невеликий рибний ставок і вольєр.

Мавзолей Пеле площею 200 квадратних метрів розташують на першому поверсі та оформлять як футбольний стадіон. Його труна стоятиме посеред штучного газону в оточенні фотографій часів його слави.