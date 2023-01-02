Офіс президента: Саміт «Україна — ЄС» у лютому відбудеться в Києві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Запланований на 3 лютого саміт «Україна — ЄС» відбудеться в Києві, повідомили в Офісі президента після розмови Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу», — йдеться у повідомленні.
Згідно з Угодою про асоціацію, цей саміт проходить щороку, але у 2022 році його не було. Минулий, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року.
- Наприкінці грудня 2022 року речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс казав, що саміт 3 лютого відбудеться у Брюсселі.