«Атаки будуть все глибшими й глибшими». Начальник ГУР припустив нові удари по авіабазах росії

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Офіс президента / Telegram

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов припустив, що надалі удари по російських авіабазах стануть глибшими. Водночас він не взяв на ГУР відповідальності за такі атаки.

Про це він говорив у інтервʼю ABC News.

Його запитали, чи завдавала Україна ударів по російській авіабазі, на що він сказав: «Наразі я не можу відповісти на це запитання. Тільки після закінчення війни».

Він додав, що дуже радий бачити такі атаки, і на запитання, чи буде їх більше, відповів ствердно.

«Атаки будуть все глибшими й глибшими», — відповів Буданов на додаткове запитання журналістки, наскільки далекими можуть бути ці удари.

Буданов також нагадав, що Крим — це територія України, тому там Україна може застосовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.