У Європі закупівельні ціни на газ впали до найнижчого рівня від 24 лютого
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Закупівельні ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня з моменту російського вторгнення на територію України.
Про це повідомляє Le Figaro.
На TTF закупівельні ціни газу на лютий впали на 4,67%, до близько €73. Ця ціна майже у пʼять разів нижча за ту, що була у серпні 2022 року (до €342 за мегават-годину), та найнижча з 21 лютого 2022 року.
Найбільше спадання ціни сталося упродовж грудня, оскільки тепла зима дозволила країнам використовувати менше газу із запасів, які створили в очікуванні скорочення поставок з росії. Саме Кремль на той момент був головним постачальником газу.
В останні дні грудня фʼючерсний контракт на газ у Європі на місяць наперед коливався між €76 і €83 за мегават-годину.
Зниження ціни на газ означає зниження цін і на електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі виробляють її з газу. Так, у Франції закупівельна ціна в серпні перевищувала €1000 за мегават-годину, а в останні дні грудня становила вже €240.
Однак зниження закупівельної ціни не обовʼязково стане помітним для кінцевого споживача, тому що постачальники послуг перестраховуються на випадок нового підвищення цін.
- У вересні російський «Газпром» оголосив про зупинку постачання газу трубопроводом «Північний потік» — цей газопровід є основним для поставок у ЄС. Через це ціни на газ у ЄС значно зросли. Згодом поставки відновили, але росія і так значно скоротила поставки в Європу, зокрема повністю припинивши робити це через Україну.
- У Європейському Союзі на цьому тлі почали розробляти механізм обмеження ціни на російський газ.