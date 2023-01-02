Японія підняла в небо винищувачі через китайський розвідувальний дрон
- Автор:
- Анна Холоднова
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NHK World - Japan
Між головним островом префектури Окінава і островом Міяко в Японії пролетів китайський безпілотник.
Про це повідомляє NHK із посиланням на Міністерство оборони Японії.
За їхніми даними, розвідувальний дрон збройних сил Китаю WZ7 прилетів з боку Східнокитайського моря і пройшов між островами в напрямку Тихого океану. Відтак безпілотник розвернувся на південь від острова Міяко й рушив тим самим маршрутом у напрямку материкового Китаю.
Повітряні сили Японії підняли по тривозі винищувачі, проте безпілотний літальний апарат Китаю не входив до японського повітряного простору.
За словами представників Міністерства оборони, дрон такого типу пролітав поблизу Японії вперше.
- Після Другої світової війни конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони. Однак за останні роки країна збільшила свої військові витрати. Поки що вона утримується від розгортання ракет великої дальності, яка може вражати цілі на чужій території.
- Проте видання The Washington Post писало, що Японія планує придбати в Сполучених Штатів від 400 до 500 ракет «Томагавк» дальністю близько 1 600 км, а The Guardian повідомляла, що Уряд Японії ухвалив план нарощування власної армії на наступні 5 років на $320 мільярдів.