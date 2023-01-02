Адміністратор NASA попередив, що Китай може вимагати права на територію на Місяці

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Associated Press

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що в майбутньому Китай може спробувати домінувати в найбільш багатих ресурсами місцях на поверхні Місяця.

Про це він сказав в інтервʼю виданню Politico.

«Це факт: ми беремо участь у космічній гонці. І це правда, що нам краще стежити, щоб вони не потрапили до такого місця на Місяці під виглядом наукових досліджень. І це не виключено, що вони скажуть: «Тримайся, ми тут, це наша територія», — сказав Нельсон.

Як приклад він навів ситуацію в Південно-Китайському морі, коли китайські військові створили бази на спірних островах Спратлі.

За останні кілька років Пекін запустив серію роботизованих посадкових апаратів і марсоходів для збору місячних зразків, у тому числі вперше на зворотному боці Місяця, а також орбітальний апарат, посадковий модуль і марсохід, які досягли Марсу.

Збройні сили США також висловлюють занепокоєння розробками Пекіну, які можуть загрожувати американським супутникам, та побоюються наслідків від можливого проникнення Пекіну в далекий космос.

«Цілком можливо, що вони можуть наздогнати і перевершити нас, абсолютно. Прогрес, якого вони досягли, був приголомшливий — надзвичайно швидкий», — сказала генерал-лейтенант Космічних сил Ніна Арманьо під час візиту до Австралії, коли Китай запускав десятий екіпаж на космічну станцію «Шеньчжоу».

У звіті Пентагону також зазначали, що Китай удосконалюється у виробництві систем запуску для дослідження далекого космосу.

Колишній командир Міжнародної космічної станції Террі Віртс пояснив, які практичні загрози може нести китайська база на Місяці.

«Якщо вони створять там інфраструктуру, вони потенційно можуть відмовити у зв’язку, наприклад. Їхня присутність там не полегшує справи. Існує справжня стурбованість щодо втручання Китаю», — сказав він.

Комуністичний уряд Китаю стверджує, що такі побоювання безпідставні.