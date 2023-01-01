У Бразилії чоловік прийшов на інавгурацію президента з вибухівкою й ножем
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Associated Press
У Бразилії затримали чоловіка, який намагався потрапити на інавгурацію нового президента Луїса Інасіу «Лули» да Сілви з вибуховим пристроєм і ножем.
Про це пише Sky News.
Інцидент стався у столиці Бразилії Бразиліа. Очікують, що на еспланаді, що веде до Конгресу, збереться близько 300 тисяч людей, щоб відсвяткувати інавгурацію 77-річного да Сілва, який обійме посаду уже втретє.
У 2017 році він потрапив до вʼязниці через корупційний скандал. Згодом звинувачення зняли.
- 31 жовтня у Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. З 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїс Інасіу «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
- Інасіу «Лула» да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але в 2019 році вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Уряд Болсонару займав нейтралітет у війні росії проти України.