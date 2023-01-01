Новини

Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі, одна людина загинула

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Олександр Старух / Facebook

Російські окупанти 1 січня близько опівдня обстріляли місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Загинула одна людина, ще троє поранені. Керівник військової адміністрації області показав наслідки обстрілу.

Олександр Старух / Facebook