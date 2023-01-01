Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі, одна людина загинула
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- Анна Холоднова
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Олександр Старух / Facebook
Російські окупанти 1 січня близько опівдня обстріляли місто Оріхів Запорізької області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.
Загинула одна людина, ще троє поранені. Керівник військової адміністрації області показав наслідки обстрілу.
- 31 грудня війська росії завдали ракетного удару по Київській, Хмельницькій, Житомирській та Запорізькій областях. Вони били винятково по цивільних обʼєктах. З понад 20 ракет Силам ППО вдалося збити 12. Понад 20 людей дістали поранень, загинули двоє людей.