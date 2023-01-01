ЗСУ: росія вчора вперше застосувала ракетоносії в Каспійському морі для удару по Україні

Новини

Начальниця Обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що росія 31 грудня вперше застосувала для атак на Україну ракетоносії в Каспійському морі.

«Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це було зафіксовано вперше за період повномасштабного вторгнення. Напевно тому, що на Чорноморське узбережжя їм уже складніше доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримати під вогневим контролем логістику, на Лівобережжі в тому числі, нам вдається досить вдало», — заявила вона.