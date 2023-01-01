Швеція стала країною-головою Ради ЄС замість Чехії

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Повноваження голови Ради Євросоюзу перейшли від Чехії до Швеції під час запланованої ротації, що відбувається раз на шість місяців.

Стокгольм уже оголосив пріоритетні напрями свого головування в ЄС — це безпека, сталий розвиток, перехід на «зелену» енергетику, демократичні цінності та підтримка України у війні проти росії.

Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС.