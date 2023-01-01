У Вінниці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки

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Unsplash / Kew Li Wen

Поліція затримала у Вінниці 45-річного місцевого мешканця, який у новорічну ніч запускав феєрверки.

Правоохоронці розповіли, що його розшукали упродовж пів години після повідомлення від свідків події. Чоловіка доставили до відділку поліції. Його дії кваліфікували за статтею хуліганство (ст. 296 УК). Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі.