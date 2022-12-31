Північна Корея знову запустила три балістичні ракети, а загалом цього року — рекордну кількість
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності в напрямку моря на схід від Корейського півострова. Цього року КНДР запустила більше ракет, ніж будь-коли раніше.
Про це заявили військові Південної Кореї, повідомляє BBC.
Три балістичні ракети малої дальності запустили приблизно о 08:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) із провінції Північний Гванхе, на південь від столиці. Ракети пролетіли близько 350 кілометрів. Берегова охорона Японії повідомила, що одна ракета впала в море.
«Запуск північнокорейської балістичної ракети — це серйозна провокація, яка підриває мир і стабільність на Корейському півострові, а також у міжнародній спільноті», — заявила Південна Корея.
Цей останній залп стався за пʼять днів після того, як Північна Корея запустила безпілотники в повітряний простір Південної Кореї — вперше з 2017 року.
- 26 грудня пʼять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти, щоб спробувати їх збити. Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії — пілоти встигли катапультуватися.
- Вже 27 грудня ввечері Південна Корея підіймала винищувачі та гелікоптери для перехоплення нібито північнокорейських дронів, які виявилися зграєю птахів. Також місцевим жителям надіслали сповіщення про небезпеку.