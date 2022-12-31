Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 мільярдів

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Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила $200 мільярдів. Його статки скоротились після падіння акцій Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

Падіння акцій Tesla було настільки різким (у 2022 році вони впали на 65%). і цього року Маск продав їх настільки багато, щоб сплатити за покупку Twitter, що вони більше не є його найбільшим активом. Зараз його найбільший актив — SpaceX, він володіє 42,2% акцій компанії.

Загалом за рік Tesla втратила $895 мільярдів капіталізації — акції обвалилися до показників 2020 року. Падіння обумовлено побоюваннями інвесторів, що Ілон Маск приділяє надто багато уваги компанії Twitter, а також прогнозами щодо зменшення попиту на електромобілі в Китаї.

Паралельно впали статки Ілона Маска — до $137 мільярдів. Його статки досягли піку $340 мільярдів 4 листопада 2021 року, і він залишався найбагатшою людиною у світі, поки цього місяця його не обігнав французький магнат Бернар Арно.