«Без снігу кататися не можна». У Франції екоактивісти пошкодили снігові гармати на гірськолижному курорті
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Франції кліматичні активісти вивели з ладу дві снігові гармати на гірськолижному курорті Ле-Жет.
Про це пише The Telegraph.
Протестувальники перерізали кабелі живлення двох снігових гармат, які використовуються для створення штучного снігу. На одній з них активісти написали: «Без снігу кататися не можна». Інцидент спричинив збитки на €3 тисячі.
Також на зламаній машині помітили символ, який використовує група, що називає себе Extinction Rebellion. Однак її місцевий осередок в Аннесі заперечив будь-яку причетність до інциденту.
Зараз половина гірськолижних спусків у Франції закрита через теплу погоду, а решта використовує снігові гармати. Критики назвають зимові види спорту необовʼязковими, марнотратними «розвагами для багатих» через високе споживання енергії та води.
- Улітку 2022 року у Франції екоактивісти організації Extinction Rebellion залили бетоном ями на полі для гольфу, у листопаді дві представниці групи приклеїли себе до рам двох картин іспанського художника Франсіско-Хосе де Гої. Протестувальники Extinction Rebellion також приклеювали себе до картини Пікассо в Національній галереї Вікторії в Мельбурні.