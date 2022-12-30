За час вторгнення росіяни викрали 30 мерів, з них семеро досі вважаються зниклими безвісти

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Голова Асоціації міст України Віталій Кличко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали 30 мерів українських міст. Семеро з них досі вважаються зниклими безвісти, зокрема мер Херсону Ігор Колихаєв.

Про це Кличко розповів в інтервʼю The Spiegel.

«Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці», — зазначив міський голова столиці.

За його словами, уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи покидати їм своє місто в разі потенційної окупації, чи ні.

«Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник... Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали», — додав Кличко.