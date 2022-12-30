Reuters: У США планують тестувати на COVID-19 стічні води з міжнародних літаків

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У Сполучених Штатах Америки розглядають можливість брати проби стічної води з міжнародних літаків, щоб відстежувати мутацію коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

На думку експертів з інфекційних захворювань, таке рішення допоможе відстежити вірус краще за обовʼязкові тести на COVID для мандрівників із Китаю, які запровадили США та інші країни.

За даними французьких дослідників, тести стічних вод з літаків демонструють, що обовʼязкові негативні тести на COVID перед польотом не захищають від поширення нових варіантів вірусу. Науковці виявили варіант «Омікрон» у стічних водах двох комерційних літаків, які вилетіли з Ефіопії до Франції у грудні 2021 року, хоча пасажири були зобовʼязані пройти тести на COVID перед посадкою.

Каліфорнійські дослідники теж повідомляли, що відбір проб комунальних стічних вод у Сан-Дієго показав наявність варіантів «Альфа», «Дельта», «Епсилон» та «Омікрон» за 14 днів до того, як їх почали виявляти під час тестування пацієнтів.

«Закриття кордонів або тестування на кордоні справді мають дуже малий вплив. Можливо, це сповільнює процес на кілька днів», — сказав доктор Майкл Остерхольм, експерт з інфекційних хвороб з Університету Міннесоти.