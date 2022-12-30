Reuters: У США планують тестувати на COVID-19 стічні води з міжнародних літаків
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Сполучених Штатах Америки розглядають можливість брати проби стічної води з міжнародних літаків, щоб відстежувати мутацію коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
На думку експертів з інфекційних захворювань, таке рішення допоможе відстежити вірус краще за обовʼязкові тести на COVID для мандрівників із Китаю, які запровадили США та інші країни.
За даними французьких дослідників, тести стічних вод з літаків демонструють, що обовʼязкові негативні тести на COVID перед польотом не захищають від поширення нових варіантів вірусу. Науковці виявили варіант «Омікрон» у стічних водах двох комерційних літаків, які вилетіли з Ефіопії до Франції у грудні 2021 року, хоча пасажири були зобовʼязані пройти тести на COVID перед посадкою.
Каліфорнійські дослідники теж повідомляли, що відбір проб комунальних стічних вод у Сан-Дієго показав наявність варіантів «Альфа», «Дельта», «Епсилон» та «Омікрон» за 14 днів до того, як їх почали виявляти під час тестування пацієнтів.
«Закриття кордонів або тестування на кордоні справді мають дуже малий вплив. Можливо, це сповільнює процес на кілька днів», — сказав доктор Майкл Остерхольм, експерт з інфекційних хвороб з Університету Міннесоти.
- Раніше Bloomberg із посиланням на джерела в Національній комісії охорони здоровʼя Китаю повідомляло, що від початку грудня у країні коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, заклади соціального захисту і медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.
- Від 8 січня Китай припинить відправляти на обовʼязковий карантин мандрівників, які приїжджають у країну.
- Британська аналітична компанія Airfinity припускає, що наразі в Китаї від коронавірусу щодня помирають 9 тисяч людей. Офіційні дані значно нижчі.