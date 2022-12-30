У США частково замерз Ніагарський водоспад
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
У Сполучених Штатах Америки через арктичний шторм підніжжя Ніагарського водоспаду вкрилося кригою.
Ось як виглядає водоспад зараз:
Ніагарський водоспад розташований на кордоні штату Нью-Йорк (США) і провінції Онтаріо (Канада), майже за 40 кілометрів від міста Баффало, яке сильно постраждало від арктичного шторму. Там загинули 32 людини.
За словами керівника округу, 17 жертв снігової бурі знайшли просто неба, троє з них були в автомобілях, а троє прибирали сніг. Семеро людей загинули без опалення, одна людина могла загинути, бо медикам не вдавалося доїхати через погані умови для водіння.
- США та Канадою пронісся потужний арктичний шторм, який залишив без світла понад мільйон людей. За прогнозами, у Флориді Різдво було найхолоднішим за останні 30 років.