Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російській авіабазі «Енгельс»

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Супутникові знімки не зафіксували видимих пошкоджень на російському аеродромі в Енгельсі після нещодавніх атак 26 грудня і 29 грудня.

Видання The War Zone опублікувало знімок від 29 грудня, коли ЗМІ повідомляли про чергову атаку безпілотників на базу. Того дня над нею працювала ППО, а за три дні до того (26 грудня), на базі внаслідок атаки загинули троє військовослужбовців технічного персоналу, які обслуговували бомбардувальник-ракетоносець Ту-160.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджували, що тоді, окрім загибелі персоналу, були пошкоджені літаки та інша техніка, але на знімку цього не видно.

На супутниковому знімку явних пошкоджень на авіабазі «Енгельс» немає.

Незалежні дослідники зауважують, що після 26 грудня небо над Енгельсом було хмарним, і на супутникових знімках нічого не було видно. Тому росіяни за три дні могли встигнути прибрати всі наслідки вибуху на аеродромі.

The War Zone, однак, звертає увагу на значні зміни на базі. Наприкінці листопада, до атак, на базі перебував 31 стратегічний бомбардувальник. На знімку від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників. Шість із них — чотири Ту-95 та два Ту-160 — повністю вкриті снігом. П’ять Ту-95 очищені від снігу, а навколо одного Ту-160 частково розчищено майданчик. На фото також помітні нові захисні бар’єри, які почали зводити між літаками.