«Медуза»: Родина медведчука живе в Москві

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Родина депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука живе в Москві.

Про це пише російське видання «Медуза».

Спільно з «Лабораторією університетської прозорості» видання зʼясувало, що молодша донька медведчука Дарʼя щонайменше з 2021 року проживає в росії. Її мати – третя дружина нардепа, Оксана Марченко. Дарʼя Медведчук є похресницею президента рф путіна.

Сама Марченко в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення, була в Москві, писали українські журналісти з посиланням на її соцмережі. У квітні, після вторгнення та арешту чоловіка, вона також виступила на пресконференції в Москві.

Зараз Дарʼя Медведчук навчається в Москві. Про це «Медузі» та «Лабораторії університетської прозорості» стало відомо з наказу про її зарахування на факультет «Вища школа бізнесу» Вищої школи економіки від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті університету.

Водночас на початку 2022 року медведчук розповідав, що його донька вступила до Женевського університету і планувала їхати до Швейцарії, але їй анулювали візу за два дні до початку навчання. Видання також розповідає, що Дарʼю Медведчук декілька разів намагалися виключити за провалені іспити, проте на співробітників навчального закладу тиснули та погрожували їм.