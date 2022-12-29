Україна готова провести розслідування падіння ракети в білорусі та залучити до цього незалежних експертів, які не підтримують рф

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Міноборони України відреагувало на падіння ракети на території білорусі під час масованого удару росії. Там зазначили, що готові провести обʼєктивне розслідування.

Про це пише пресслужба Міноборони.

«Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є водночас готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня ув небі над територією білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару рф», — зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що готові залучити до розслідування незалежних авторитетних експертів із країн, які не підтримують росію у війні.

Водночас у Міноборони наголосили, що росія всіляко намагається втягнути білорусь у війну, тому може влаштовувати провокації. Наприклад, прокласти шлях своїх крилатих ракет таким чином, щоб спровокувати їх збиття над білоруссю.