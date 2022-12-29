Міністр оборони Ізраїлю заявив про можливі атаки на ядерні обʼєкти Ірану за два-три роки

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Israel Defense Forces / Flickr

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна може атакувати іранські ядерні об’єкти за два-три роки.

Про це пише Reuters.

Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує розширювати ядерні потужності. Експерти вважають, що це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї, але на створення готової боєголовки знадобляться роки. Із такою оцінкою погодився генерал ізраїльської військової розвідки.

«За два-три роки ви, можливо, вирушите небом на схід і візьмете участь в атаці на ядерні об’єкти в Ірані», — сказав міністр оборони Бенні Ганц у промові перед випускниками Військово-повітряних сил.

У прогнозі військової розвідки Ізраїлю на 2023 рік ідеться, що Іран «продовжуватиме свій нинішній шлях повільного прогресу» в ядерній сфері.