Міністр оборони Ізраїлю заявив про можливі атаки на ядерні обʼєкти Ірану за два-три роки
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Israel Defense Forces / Flickr
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна може атакувати іранські ядерні об’єкти за два-три роки.
Про це пише Reuters.
Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує розширювати ядерні потужності. Експерти вважають, що це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї, але на створення готової боєголовки знадобляться роки. Із такою оцінкою погодився генерал ізраїльської військової розвідки.
«За два-три роки ви, можливо, вирушите небом на схід і візьмете участь в атаці на ядерні об’єкти в Ірані», — сказав міністр оборони Бенні Ганц у промові перед випускниками Військово-повітряних сил.
У прогнозі військової розвідки Ізраїлю на 2023 рік ідеться, що Іран «продовжуватиме свій нинішній шлях повільного прогресу» в ядерній сфері.
- Уночі 11 квітня 2021 року в Ірані на підземному заводі в місті Натанзі сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де збагачують уран, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду. Ізраїль офіційно не підтвердив і не спростував свою причетність.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він укотре заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення й очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Іран поклав відповідальність за аварію на Ізраїль.