Головнокомандувач Залужний: Сили ППО знищили 54 ракети
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Офіс президента
Вранці 29 грудня росія випустила по Україні 69 ракет, з яких сили ППО збили 54. Наразі відомо, що 16 ракет знищили над столицею, а ще 21 — над Одещиною.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по обʼєктах енергетичної інфраструктури нашої країни», — зазначив головнокомандувач.
- Вранці 29 грудня о 6-й ранку по всій Україні почалася повітряна тривога, яка тривала 4 години 44 хвилини. За цей час у Києві пролунало кілька вибухів, але як виявилося потім — це були уламки ракет.