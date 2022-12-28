Литва заарештувала €87 мільйонів російських і білоруських активів

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Giorgio Trovato / Unsplash

Литва заморозила €77,88 мільйона коштів російських компаній і €8,9 мільйона білоруських коштів.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Служби розслідування фінансових злочинів.

Станом на 20 грудня Служба застосувала санкції до 16 юридичних і фізичних осіб: були заморожені кошти 9 підприємств з росії, а також шести компаній та однієї фізичної особи з білорусі.

Серед 16 підсанкційних компаній — Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe та інші.