У росії литовського дипломата оголосили персоною нон ґрата

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Росія оголосила персоною нон ґрата одного з працівників посольства Литви. Він має залишити територію рф протягом 5 днів.

Про це повідомляє Delfi.

Міністерство закордонних справ росії 28 грудня викликало тимчасову повірену у справах Литви в рф Юргіту Цибулскієне — їй заявили рішучий протест через висилку 1 грудня співробітника посольства росії у Вільнюсі.

Також Цибулскієне повідомили, що одного з литовських дипломатів оголошено персоною нон ґрата.