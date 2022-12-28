У росії литовського дипломата оголосили персоною нон ґрата
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- Анна Холоднова
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lgbsneak / Flickr
Росія оголосила персоною нон ґрата одного з працівників посольства Литви. Він має залишити територію рф протягом 5 днів.
Про це повідомляє Delfi.
Міністерство закордонних справ росії 28 грудня викликало тимчасову повірену у справах Литви в рф Юргіту Цибулскієне — їй заявили рішучий протест через висилку 1 грудня співробітника посольства росії у Вільнюсі.
Також Цибулскієне повідомили, що одного з литовських дипломатів оголошено персоною нон ґрата.
- Через війну росії проти України Литва ще у квітні вислала посла рф у Вільнюсі Олексія Ісакова, чотирьох співробітників посольства, а також працівників генерального консульства у Клайпеді. У цьому місті російське диппредставництво закрили.
- Москва у відповідь вислала литовських дипломатів і закрила консульство в Санкт-Петербурзі.
- 3 жовтня Литва заявила, що висилає із країни тимчасового повіреного у справах росії Сергія Рябоконя та оголошує його персоною нон ґрата через його заяви.
- 5 жовтня росія оголосила тимчасову повірену у справах Литви Вірґінію Умбрасене персоною нон ґрата та вислала її з країни.