У січні росіяни планують запровадити «піший режим» на блокпості у Василівці
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти продовжують блокувати виїзд із тимчасово окупованих територій на підконтрольні Україні. У січні вони планують заборонити рух на транспорті через блокпост у Василівці на Запоріжжі.
Про це пише Центр національного спротиву.
До жовтня українці виїжджали з окупованих територій в порядку живої черги. Їх перевіряли на блокпостах. Тоді в середньому виїжджало приблизно 2 тисячі людей на добу.
Потім росіяни запровадили перепустки для виїзду. Відтоді кількість людей, яким дозволили залишити регіон, зменшилася. У листопаді окупанти пропускали через блокпост у Василівці Запорізької області орієнтовно 800 людей за місяць.
За інформацією Центру національного спротиву, від 15 січня росіяни планують дозволити рух лише для пішоходів — проїзд на транспорті заборонять.
- За даними українського Генштабу, окупанти запровадили на пропускному пункті «комендантську годину» — із 28 грудня 2022 року до 4 січня 2023-го.