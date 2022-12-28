Резніков: Росіяни депортували 13 тисяч українських дітей

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Росіяни вивезли з окупованих ними територій України понад 13 тисяч українських дітей.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Четверта Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета «руского міра» інша — вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей російськими», — пояснив Резніков.

20 грудня Україна повернула ще трьох дітей, яких вивезли до дитячого табору в росії. Окупанти розлучили дітей з батьками та під приводом «оздоровлення» вивезли в серпні 2022 року до дитячого табору «Ведмедик» у російському Геленджику. Це сталося під час окупації Харківської області.