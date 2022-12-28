Росіяни навмисно гальмують роботу «зернового коридору» — у Босфорі сформувалася черга із майже 100 суден
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- Олексій Ярмоленко
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Олександр Кубраков / Facebook
Російська сторона продовжує навмисно гальмувати роботу «зернового коридору». Через повільні перевірки у протоці Босфор сформувалася черга із майже 100 суден.
Про це пише Міністерство інфраструктури у своєму Facebook.
«Ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден у Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум у 5—6 млн тонн упродовж року», — пояснюють у відомстві.
Наразі у Босфорі на інспекцію очікують 96 суден. Із них 71 судно — на вхід до портів, і 25 — вже завантажені й прямують до покупця. Водночас росіяни щоденно проводять лише 6 із 10 запланованих інспекцій.
Також росіяни затягують час проведення інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден. Через такі дії скорочується кількість кораблів, які рухаються до українських портів для завантаження агропродукцією.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду росія та Україна підписували окремо — кожен із ООН та Туреччиною. Підписів України та росії на одному документі немає. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Уже 2 листопада росія передумала і повернулася до «зернової угоди», а 17 листопада угоду офіційно продовжили ще на чотири місяці.