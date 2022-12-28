Палата представників США заборонила додаток TikTok на службових пристроях
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / fanncy tik
Палата представників Конгресу заборонила встановлювати додаток соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, які використовуються для роботи в Палаті та всіма її співробітниками.
Про це повідомляє «Голос Америки».
У вівторок усі законодавці Палати представників та їхні співробітники отримали листа за підписом головного адміністративного директора Палати з вимогою видалити TikTok з офіційних пристроїв через проблеми у сфері безпеки.
Зазначається, що заборона практично аналогічна законопроєкту, який ось-ось має набути чинності, — про заборону використання TikTok на пристроях уряду. Це станеться, як тільки президент США Джо Байден підпише найближчими днями законопроєкт про федеральний бюджет наступного фінансового року. У цьому законопроєкті є положення про фінансування заходів із заборони застосування TikTok на федеральних пристроях.
- 15 грудня Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, що належать державним чиновникам. Законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, ухвалили одноголосно. Тепер це рішення має схвалити Палата представників США.