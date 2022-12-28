Південна Корея вперше у відповідь підняла дрони над КНДР
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю. Це була відповідь на подібну акцію з боку Пхеньяну, 26 грудня.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.
У понеділок запуск північнокорейських дронів спричинив тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеулу. Саме тоді, «коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоби визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік».
Як КНДР відреагувала на дзеркальні дії Південної Кореї, поки невідомо.
- 26 грудня пʼять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударних вертольоти, щоб спробувати їх збити. Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії — пілоти встигли катапультуватися.
- Вже 27 грудня ввечері Південна Корея підіймала винищувачі та гелікоптери для перехоплення нібито північнокорейських дронів, які виявилися зграєю птахів. Також місцевим жителям надіслали сповіщення про небезпеку.