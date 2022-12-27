Путін заборонив продаж нафти країнам, які запровадили цінову стелю на неї
- Автор:
- Олег Панфілович
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Joseph / Flickr
Президент росії володимир путін підписав указ, що забороняє продавати нафту країнам, які встановили цінову стелю на неї.
Про це пише РБК.
Указ забороняє постачати нафту компаніям і фізичним особам, якщо у відповідних контрактах «прямо або опосередковано передбачено використання механізму фіксації граничної ціни». Заборона набуває чинності 1 лютого 2023 року. Указ також передбачає заборону на поставку нафтопродуктів, але відповідну дату має визначити уряд.
Однак із заборони можуть бути винятки — для цього потрібне спеціальне рішення президента.
- Угода про обмеження ціни на російську нафту, що перевозиться морем до країн Євросоюзу, Австралії та країн «Великої сімки», почала діяти 5 грудня. Ці країни з деякими винятками домовилися купувати та перевозити нафту з росії лише в тому випадку, якщо її ціна не перевищує $60 за барель. На Заході пояснюють запровадження цього заходу тим, що він скоротить надходження до російського бюджету та ускладнить для рф можливість фінансувати війну.