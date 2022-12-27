Космічний телескоп Hubble сфотографував туманність за 160 тисяч світлових років від Землі

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NASA

Космічний телескоп Hubble показав туманність NGC 1858, розташовану приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі. Вік більшості зірок у ній — орієнтовно 10 мільйонів років.

Про це пише Space.com.

Астрономи називають цей об’єкт розсіяним скупченням, тому що зірки в ньому слабо повʼязані взаємною гравітацією.

NASA

Блакитні смуги в центрі та нижньому правому куті знімку — це газ. Завдяки ультрафіолетовому випромінюванню від зірок газ іонізувався і світиться у видимому світлі.

Туманність NGC 1858 розташована в карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара що є супутником Чумацького Шляху. Зірки у ній перебувають на різних етапах еволюції.

Серед них є протозірка — дуже молода зірка. Її присутність вказує на те, що зореутворення в цьому скупченні досі може бути активним або припинилося зовсім нещодавно.