КСУ визнав конституційним закон про перейменування УПЦ МП
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Конституційний суд визнав конституційним закон Верховної Ради, який зобовʼязує перейменувати Українську православну церкву московського патріархату. Вона повинна змінити назву і вказати, що її центр розташований у Москві.
Про це пише пресслужба КСУ.
Під час ухвалення рішення Конституційний суд керувався рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ільїн та інші проти України». Тоді ЄСПЛ вказав, що бажання держави вимагати від релігійної організації такої назви, яка не буде вводити вірян в оману, є виправданим обмеженням її права вільно обирати собі назву.
Повний текст рішення опублікують на сайті КСУ 28 грудня.
- У січні 2019 року Міністерство культури визначилося із церквами та релігійними обʼєднаннями Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), які повинні змінити свою назву відповідно до закону.
- В УПЦ МП тим часом заявляють, що їхній центр у Києві, а не в Москві.
- 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Московського патріархату про забезпечення позову у справі про скасування наказу Мінкультури, згідно з яким УПЦ МП повинна внести зміни в назву. Мінкультури подало апеляцію на це рішення. Наприкінці липня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Міністерству культури в апеляції на рішення про призупинення перейменування УПЦ МП.
- 16 грудня 2019 року стало відомо, що Верховний суд нібито залишив чинним рішення суду, який призупинив перейменування Української православної церкви (московський патріархат). Однак у Мінкультури запевнили, що Верховний суд такого рішення не ухвалював.