Південна Корея після вторгнення дронів прискорює створення військового підрозділу БпЛА
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Влада Південної Кореї вирішила зосередитися на створенні військового підрозділу, що спеціалізується на безпілотниках. Відповідне рішення ухвалили після вчорашнього вторгнення у повітряний простір країни зі сторони КНДР.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова президента Південної Кореї Юна Сук Йоля.
За його словами, згаданий інцидент вказав на відсутність готовності з боку південнокорейських військових, хоча такі вторгнення уже були й раніше.
- 26 грудня пʼять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти, аби спробувати їх збити. У ході виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії — пілоти встигли катапультуватись.